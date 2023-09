E’ suonata la campanella, comincia il nuovo anno scolastico per gli studenti della Campania tra emozioni e aspettative. Alcuni istituti hanno aperto i cancelli già da lunedì scaglionando gli ingressi in base alle classi così da rendere più ordinato il primo giorno e accogliere gli studenti nel migliore dei modi.

Campania, al via l’anno scolastico tra emozioni e aspettative

Poche preoccupazioni da parte dei genitori che questa mattina hanno accompagnato i figli a scuola. Zaini in spalla e si parte per un nuovo anno tra emozioni e proposti. L’inizio delle lezioni coincide anche con lo spettro del ritorno del Covid che sembrerebbe minacciare di nuovo lo svolgimento delle lezioni in presenza.

Al momento non si registrano incidenti o criticità. Per quanto concerne le regole da applicare i dirigenti al momento consigliano di evitare assembramenti, ma per avere maggiore chiarezza bisognerà attendere le linee guida del governo condivise con i ministeri della Salute e dell’Istruzione.