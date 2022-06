Manca pochissimo all’inizio della stagione dei salvi estivi. A partire da sabato 2 luglio i negozi di abbigliamento della Campania praticheranno gli sconti su tutti i prodotti (o quasi).

Campania, parte la stagione dei saldi: come evitare le truffe e fare un buon affare

Secondo quanto indicato in una decisione adottata dalla Giunta Regionale, i saldi partiranno dal 2 luglio e proseguiranno fino al 30 agosto. I commercianti confidano anche in questo periodo per rimpinguare le casse dei negozi e rimediare a un periodo di magra determinato dal Covid e dalla crisi economica. Le strade dello shopping e i centri commerciali, da Napoli a Caserta, registreranno un afflusso maggiore di clienti. Costumi e magliette i prodotti più gettonati del momento, in vista della vacanze.

Indicazioni utili

Occorre però sfruttare le promozioni ma stando attenti a truffe e situazioni ambigue. Tra le indicazioni da seguire si ricordano le seguenti: i prodotti in saldo devono essere indicati con chiarezza e separati dal resto della merce che non si trova in saldo; i prodotti in saldo devono essere quella di fine stagione, quindi prestate attenzione a non comprare rimasugli di magazzino;

un consiglio è quello di girare per i negozi prima dell’inizio dei saldi e paragonare i prezzi con quelli poi saranno messi in saldo; se l’articolo è danneggiato, avete diritto alla riparazione. Se non si può fare, avete diritto alla restituzione della cifra pagata; il commerciante ha l’obbligo di cambiare il pezzo in saldi se c’è un difetto di fabbricazione, però se lo restituite perché cambiate idea, il cambio è a sua discrezione; il commerciante deve accettare il pagamento con carta.