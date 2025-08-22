Cresce l’attesa per le prossime elezioni regionali in Campania, e i primi sondaggi online cominciano a delineare i possibili candidati alla presidenza. Nonostante manchi ancora la conferma ufficiale dei partiti, gli utenti dei social media hanno già espresso le loro preferenze, offrendo un primo spaccato delle dinamiche politiche locali.

Campania 2025, sondaggi online: Carfagna e Castellone in testa per centrodestra e centrosinistra

Secondo un sondaggio pubblicato su Instagram dall’account libera_informazione_press, tra i potenziali candidati del centrodestra (CDX) spicca il nome di Mara Carfagna, scelta dal 63% degli utenti. Seguono Giosy Romano, con il 21% delle preferenze, e Cirielli, indicato dal 16%. Questi dati sembrano indicare una netta supremazia di Carfagna all’interno della coalizione, almeno tra chi ha partecipato al sondaggio, e alimentano le discussioni sui possibili equilibri interni al centrodestra.

Nel centrosinistra (CSX), invece, la favorita è Mariolina Castellone, indicato dal 50% degli intervistati. Al secondo posto si colloca Fico con il 39%, seguito da Manfredi con il 9% e Fortini con il 2%. Anche in questo caso, il risultato mette in evidenza una competizione tra i principali candidati del centrosinistra, con Castellone che sembra avere un vantaggio significativo, seppur non decisivo, rispetto al suo diretto concorrente.

Le immagini dei sondaggi mostrano chiaramente la supremazia dei due candidati principali e suggeriscono che il confronto tra le coalizioni sarà serrato nelle prossime settimane. Sebbene si tratti di dati non ufficiali e basati su un campione limitato di utenti online, i risultati offrono comunque un primo quadro delle preferenze e delle potenziali strategie politiche in vista della campagna elettorale.