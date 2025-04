Luca Esposito, ex genero del noto boss della camorra Patrizio Bosti, è stato scarcerato. Lo ha stabilito il Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli, Federica Villano, che ha ritenuto cessate le esigenze cautelari nei confronti dell’uomo, coinvolto in un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea per autoriciclaggio. In passato, Esposito era stato anche accusato di associazione di tipo mafioso.

Camorra, scarcerato l’ex genero del boss Patrizio Bosti

La richiesta di scarcerazione, accolta oggi, è stata presentata dai suoi legali, gli avvocati Nicola Pomponio e Fabio Segreti. Esposito, marito di Flora Bosti — figlia del boss attualmente detenuto in regime di 41 bis — era stato arrestato nel luglio 2024 nell’ambito di un’indagine su presunti reati economico-finanziari.

Non è la prima volta che il nome di Esposito compare nelle cronache giudiziarie. Negli anni passati era finito al centro di un procedimento per associazione mafiosa, accusa dalla quale è stato poi assolto. Tuttavia, in un’altra vicenda giudiziaria, è stato condannato insieme alla moglie per aver corrotto alcuni medici.

Durante la pandemia, la coppia aveva ottenuto falsi certificati di esenzione dai tamponi Covid, necessari per poter viaggiare all’estero, in particolare verso Dubai. La scarcerazione di Esposito rappresenta un nuovo capitolo in una vicenda giudiziaria complessa, che continua a intrecciarsi con le dinamiche della criminalità organizzata campana.