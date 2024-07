Una banale partita a carte tra amici stava per trasformarsi in una tragedia. È successo a Portici nella notte tra lunedì e martedì. Un gruppo di ragazzini, tra i 15 e i 18 anni, ha dato vita ad una violenta rissa in piazza San Ciro dopo una partita di carte.

Follia a Portici, partita di carte tra ragazzini finisce in rissa: spunta anche una pistola

Secondo le indagini dei Carabinieri della stazione di Portici, sarebbe spuntata anche una pistola utilizzata da un diciottenne, residente nella vicina San Giorgio a Cremano, per colpire al volto uno del gruppo rivale.

Dai successivi accertamenti i militari dell’Arma sono stati in grado di identificare i protagonisti della feroce lite. In cinque, tra cui diversi minorenni, sono stati denunciati. Mentre il diciottenne è stato arrestato per porto abusivo di armi e detenzione di arma clandestina.

Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida del fermo. Sono in corso ulteriori indagini per chiarire la dinamica dei fatti, magari attraverso l’acquisizione delle immagini catturate dalle telecamere della zona. Ma gli investigatori vogliono chiarire come quel diciottenne fosse entrato in possesso di un’arma micidiale pronta a sparare.