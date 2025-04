Nicola Martinez, 67 anni, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli.

Camorra, omicidio Colaiacolo: 67enne dovrà scontare 30 anni di carcere

L’uomo dovrà scontare una pena di 29 anni, 11 mesi e 10 giorni di reclusione per l’omicidio di Paolo Colaiacolo, avvenuto nel 1998, aggravato dal metodo mafioso.

Martinez era a casa al momento dell’arresto, ma, a causa delle sue condizioni di salute, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti prima di essere trasferito in carcere.

L’omicidio Colaiacolo fu commesso all’interno di una sala giochi di Ponticelli. La vittima, secondo le ricostruzioni investigative, era considerata un traditore dal clan Sarno perché si era schierata con una fazione interna intenzionata a staccarsi dal gruppo criminale. Il caso è tornato alla ribalta nel 2017, quando furono eseguite quattro ordinanze di custodia cautelare nei confronti di esponenti del disciolto clan, tra cui lo stesso Martinez.