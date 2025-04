Due latitanti, considerati figure di primo piano in un sodalizio camorristico attivo tra Frattamaggiore e Frattaminore, sono stati arrestati nel pomeriggio di ieri, venerdì 18 aprile, dalla Squadra Mobile di Napoli e dal Commissariato di Frattamaggiore. L’operazione è avvenuta su delega della Procura della Repubblica di Napoli.

Camorra a Frattamaggiore, arrestati due latitanti: erano nascosti a Mondragone

I due uomini erano sfuggiti all’arresto del febbraio scorso. Entrambi sono ritenuti gravemente indiziati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione (sia tentata che consumata) aggravata dal metodo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due arrestati erano stretti collaboratori del promotore del clan, radicato nei territori a nord di Napoli e attivo in molteplici attività illecite. Il gruppo avrebbe inoltre mantenuto legami con altre organizzazioni criminali delle zone limitrofe.

Le indagini della Polizia di Stato, portate avanti senza sosta, hanno permesso di localizzare i fuggitivi in un’abitazione a Mondragone, dove si nascondevano insieme a due donne. Queste ultime sono state denunciate per favoreggiamento personale. I due arrestati sono stati condotti in carcere e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.