Cambio al vertice dei Carabinieri in Campania, La Gala: “Siate infuencer di legalità”. Subentra Gargaro

Lascia il comando della Legione Carabinieri della Campania, il generale Canio Giuseppe La Gala, che diventa Comandante della Scuola Ufficiali dei Carabinieri a Roma. Ieri la cerimonia di insediamento del nuovo vertice dell’arma regionale nella caserma salvo d’acquisto di Napoli. A subentrare è il generale Francesco Gargaro. La Gala ha ripercorso gli ultimi 14 mesi trascorsi al comando degli uomini e delle donne dell’arma campana, evidenziando i risultati raggiunti.

A raccogliere il testimone Gargaro.