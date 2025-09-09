Logoteleclubitalia

Cambio al vertice dei Carabinieri in Campania, La Gala: “Siate infuencer di legalità”. Subentra Gargaro

Lascia il comando della Legione Carabinieri della Campania, il generale Canio Giuseppe La Gala, che diventa Comandante della Scuola Ufficiali dei Carabinieri a Roma. Ieri la cerimonia di insediamento del nuovo vertice dell’arma regionale nella caserma salvo d’acquisto di Napoli. A subentrare è il generale Francesco Gargaro. La Gala ha ripercorso gli ultimi 14 mesi trascorsi al comando degli uomini e delle donne dell’arma campana, evidenziando i risultati raggiunti. 

A raccogliere il testimone Gargaro. 

