Travolge con l’auto un 12enne, ma anziché fermarsi per sincerarsi delle sue condizioni, fugge via. È stata individuata e denunciata per omissione di soccorso una giovane di 30 anni.

Calvizzano, investe 12enne e poi scappa: denunciata una 30enne per omissione di soccorso

I fatti sono accaduti ieri pomeriggio, verso le 16:30, in viale dell’Indipendenza, a Calvizzano, in provincia di Napoli. Il bambino è stato trasferito in ospedale ed è stato dimesso con una prognosi di 35 giorni per una frattura di tibia e perone.

Le indagini dei carabinieri, effettuate mediante la raccolta delle testimonianze e l‘analisi dei sistemi di videosorveglianza del posto, hanno permesso di rintracciare e identificare la donna verosimilmente alla guida. Il veicolo – una Smart – è stato sequestrato, mentre la 30enne è stata sottoposta ad accertamenti sanitari per alcol e droga disposti dalla procura di Napoli Nord Aversa.