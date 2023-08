Lacrime e dolore ai funerali di Raffaele Bianco, il giovane di 28 anni deceduto dopo circa 10 giorni di agonia a seguito di un incidente stradale avvenuto in corso Italia a Mugnano. In centinaia hanno partecipato stamattina alla cerimonia funebre, celebrata presso la chiesa di San Giacomo Apostolo a Calvizzano e officiata da don Ciro, per dare l’ultimo saluto al ragazzo.

Calvizzano, applausi e palloncini bianchi ai funerali di Raffaele Bianco

Raffaele era molto conosciuto in zona perché titolare della pizzeria “O Russ” presente nel piccolo Comune a Nord di Napoli. La sua morte ha sconvolto la comunità cittadina che fino all’ultimo ha sperato che il 28enne potesse salvarsi e fare presto ritorno a casa. Il giovane era ricoverato in fin di vita all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dopo che, in sella al suo scooter, si scontrò frontalmente con una macchina proveniente dal senso di marcia opposto a inizio agosto. L’impatto fu devastante. E il 28enne riportò gravi ferite.

Stamattina, dinanzi al sagrato della chiesa di via Conte Mirabelli, amici e parenti hanno atteso l’arrivo della bara stringendo tra le mani una sua fotografia e alcuni palloncini colorati. Al termine dell’omelia, diversi applausi scroscianti hanno accompagnato simbolicamente l’ultimo viaggio terreno del giovane. “Sei stato un esempio”, hanno recitato gli amici, visibilmente commossi, mentre sollevano la bara bianca. A seguire il corteo funebre, con la salma che è stata condotta dai presenti fino alla pizzeria di Raffaele, l’attività in cui il giovane aveva riposto sogni e speranze.