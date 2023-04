Seimila euro: questo il ricavato dalla vendita dei calendari realizzati da Teleclubitalia e The club Factory a Natale che ieri è stato consegnato alla parrocchia di San Pio X per la Caritas. L’importo è stato ottenuto grazie al contributo che in tanti hanno donato per avere il calendario allo scopo di devolvere il tutto in beneficenza. I seimila euro saranno utilizzati dalla Caritas per offrire quotidianamente pasti caldi a chi ne ha bisogno.

Il calendario ha racchiuso gli scatti più belli di 12 fotografi della Campania che così, grazie a una loro foto, sono riusciti anche a fare del bene. Le foto sono state anche oggetto di presentazioni allo Chalet del centro di Giugliano, dove sono state poi esposte in una mostra, e al Gambrinus di Napoli.