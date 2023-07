Forse è stato il caldo a uccidere nella giornata di ieri una donna che si trovava in auto in attesa del ritorno del marito.

Santa Maria Capua Vetere, morta per il gran caldo: il marito la trova senza vita in auto

Secondo quanto riporta Casertanews, la vittima era in compagnia del marito. La coppia si era recata all’ospedale Melorio per una prenotazione al Cup. L’uomo è sceso dall’auto per ritirare la pratica mentre la moglie è rimasta nell’abitacolo ad attenderlo.

Al rientro, il coniuge ha fatto la drammatica scoperta: la donna era esanime sul sediolino, con la testa abbassata e non dava segni di vita. Dopo i primi tentativi di rianimarla, l’anziano ha fatto scattare l’allarme. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 ma per la donna non c’era più niente da fare.

Le indagini

Secondo una prima ipotesi, la malcapitata è stata stroncata da un malore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno accertato le cause naturali del decesso.