Una strage silenziosa quella che si sta consumando in questi giorni in Italia. Da Nord a Sud sono decine i decessi collegati in qualche modo alle ondate di caldo che hanno fatto impennare il termometro. Operai, semplici cittadini, anziani. L’ultimo, in ordine di tempo, è un 87enne di Torre del Greco, colto da malore mentre si trovava in via Litoranea.

Caldo killer a Torre del Greco, uomo si accascia e muore in via Litoranea

Probabilmente l’anziano si era recato a mare in cerca di refrigerio, ma si è sentito male nello specchio d’acqua antistante il Lido La Conchiglia. Probabilmente un infarto, favorito dalle alte temperature. Un’anomalia climatica sulla quale la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta caldo fino a sabato 22 luglio.

A prestare i primissimi soccorsi, proprio il personale del lido. I tentativi di rianimazione però sono andati a vuoto. Inutile poi l’intervento degli operatori sanitari. Si è reso inutile infatti anche l’arrivo dell’ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha soltanto potuto constatare il decesso dell’87enne.