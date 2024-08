Non si arresta l’ondata di calore a Napoli e in Campania. Temperature ancora roventi molte vicine ai 40 gradi. Per questo motivo la Protezione Civile regionale ha prorogato l’allerta per ondate di calore – che era già attualmente in vigore – fino alle ore 8 di giovedì 15 agosto.

Caldo africano fino a Ferragosto, prorogata l’allerta per ondate di calore

Sono previste temperature con valori al di sopra di 3-5 gradi rispetto alle medie stagionali, così come sono previsti alti tassi di umidità, che sarà anche dell’80% nelle ore serali e notturne, in condizioni di scarsa ventilazione. Si raggiungeranno anche giornate da bollino rosso, con la temperatura massima percepita che si aggirerà intorno ai 38 gradi.

La Protezione Civile raccomanda di non uscire nelle ore più calde della giornata, di non esporsi direttamente al sole e di limitare gli spostamenti in auto. Particolare attenzione ai soggetti cardiopatici, agli anziani, ai bambini e, in generale, ai soggetti considerati a rischio. Tenere sempre arieggiati gli ambienti e idratarsi costantemente bevendo molta acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici.