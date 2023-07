La svolta termica arriverà mercoledì 26 luglio. Dopo il picco di lunedì 24, dove si registreranno anche temperature oltre i 40 gradi in città come Reggio Calabria, Foggia o Catania, la colonnina di mercurio inizierà la sua discesa verso valori in linea con la stagione.

Caldo africano con le ore contate: oggi il picco. Da mercoledì calano le temperature

Sgombriamo il campo dagli equivoci e dalle false aspettative: il fresco autunnale non arriverà. Almeno non al Centro-Sud, dove resisterà l’alta pressione. Tuttavia le stesse correnti atlantiche provenienti dal Nord Europa responsabili del maltempo in Lombardia mitigheranno l’influsso dell’anticiclone Caronte e contribuiranno in maniera decisa ad abbassare le temperature, sia nei valori massimi che minimi.

La notte si tornerà a respirare

Già da martedì 25 registreremo così un calo progressivo del termometro: si passerà dai 39/40 gradi ai 36 di massima. La data spartiacque però è cerchiata in rosso sul calendario. Anzi, in azzurro: è mercoledì 26, quando le temperature scenderanno per la prima volta sotto i 30 gradi in molti punti del Centro-Sud. Anche i valori minimi potranno scendere sotto i 20° rendendo così la notte meno afosa. Il tasso di umidità dovrebbe calare unitamente alla colonnina di mercurio. Da venerdì 28 previsto un rialzo dei valori termici ma non sono previste nuove ondate di calore come quelle che hanno infiammato le ultime settimane.