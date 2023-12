Calcutta al Palapartenope di Napoli, concerto annullato: il cantante ha problemi di salute

Il concerto di Calcutta previsto per stasera al Palapartenope di Napoli è stato annullato. Il motivo? Pare che il cantante abbia una brutta influenza, tanto da costringerlo a sospendere l’evento.

Alcuni manifesti sono stati affissi stamattina all’esterno della struttura di via Corrado Barbagallo per informare i fan del concerto annullato. Quello di stasera era l’unica data in città del cantautore di Latina. Un evento, quello al Palaparthenope, che avrebbe dovuto ospitare circa 8 spettatori.

Non è ancora chiaro se e quando il concerto verrà recuperato ed, eventualmente, con quali modalità. Per il momento, il prossimo appuntamento campano con Calcutta è previsto per il 28 luglio 2024 a Paestum (SA), Planet Arena dei Templi.