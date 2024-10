Calcio, Giugliano: i tecnici giuglianesi Cerbero e Granata, dall’Academy a juniores e primavera

Giugliano. Una stagione, per il Giugliano Calcio, che sta avendo molti sussulti di gioia, qualche sconfitta inaspettata, ma molti successi importanti, come gli ultimi preziosi tre punti a Picerno, compagine tra le favorite del campionato di Serie C.

Sul fronte del settore giovanile, sotto la gestione di Nando Salvati, a caratterizzare lo staff, anche due giuglianesi doc e tecnici Uefa B: Francesco Cerbero, che guida la juniores nazionale oltre ad essere responsabile tecnico dell’academy, e Raffaele Granata, che ricopre il ruolo di vice nella primavera al fianco dell’allenatore Salvatore Matrecano. Una lunga gavetta che vede entrambi muovere i primi passi nella scuola calcio gialloblù ed ora li vede impegnati nella “cantera nazionale” della società, che in pochi anni, ha conseguito il traguardo della serie C e in questa stagione sta inorgogliendo la tifoseria giuglianese.