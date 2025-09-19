Altri tre giovani di 20 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia con l’accusa di tentato omicidio aggravato.

Calci, pugni e coltellate a Castellammare: arrestati tre 20enni dopo spedizione punitiva

L’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, riguarda tre ragazzi di Gragnano e Castellammare di Stabia, gravemente indiziati di aver preso parte a una spedizione punitiva ai danni di un loro coetaneo.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Sezione Operativa di Castellammare, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, l’episodio risale al 25 febbraio scorso. I tre giovani, insieme a un loro amico e a un quinto ragazzo già detenuti per lo stesso fatto, avrebbero organizzato un agguato per vendicare un precedente episodio di aggressione subito da un loro conoscente.

Accerchiato e colpito

Durante la spedizione punitiva, la vittima sarebbe stata accerchiata e colpita ripetutamente con calci e pugni, subendo anche una coltellata al fianco, potenzialmente letale. Le attività investigative, supportate dall’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza, dalle testimonianze e dalla denuncia-querela della vittima, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei tre arrestati, ora sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

