Il traffico di droga si fa sempre più sofisticato, ma i controlli serrati dei Carabinieri continuano a svelare ingegnosi stratagemmi utilizzati per occultare e trasportare gli stupefacenti. Durante un’operazione di controllo nel centro storico di Caivano, a nord di Napoli, i militari hanno arrestato Alfonso Natale, 56enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Caivano, trucchi dei pusher per nascondere droga: doppifondi in scarpe e lattine

L’uomo è stato sorpreso in possesso di 24 dosi di cocaina, una busta contenente altri 7 grammi della stessa sostanza e 275 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Nel corso delle perquisizioni, i carabinieri hanno scoperto i metodi utilizzati per nascondere la droga. Una parte della cocaina era occultata in una lattina modificata, dotata di un doppiofondo che rendeva difficile individuarne il contenuto. Ancora più ingegnoso il vano ricavato nella suola di una sneaker di gomma, ideale per spostare le dosi senza attirare sospetti. Un sistema studiato per agevolare anche eventuali consegne a domicilio.

L’operazione, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e dalla stazione locale di Caivano, fa parte di un presidio strutturato per contrastare le attività illecite nelle piazze di spaccio del territorio. Le sostanze e il denaro sequestrati rappresentano l’ennesimo colpo inferto al traffico di stupefacenti, che si affida sempre più alla logistica per eludere i controlli.

Alfonso Natale è stato condotto in carcere e dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Le indagini continuano per accertare eventuali collegamenti con altre figure coinvolte nella gestione dello spaccio a Caivano.