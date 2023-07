Macabra scoperta quella fatta dai Carabinieri poco fa a Caivano. I Militari dell’arma hanno sono intervenuti nel centro sportivo abbandonato Delfinia dove hanno rinvenuto il cadavere di un uomo.

Caivano, trovato cadavere in un centro sportivo abbandonato

La vittima è in un avanzato stato di decomposizione. Le indagini sono in corso. Sul posto è giunto anche il pm di turno della procura di Napoli nord. Al momento, il corpo non è ancora stato identificato.