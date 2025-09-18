Continuano i controlli straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare detenzione di armi e traffico di droga. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 settembre, gli agenti del Commissariato di Afragola hanno arrestato un uomo di 46 anni, residente a Caivano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Caivano, spaccio di droga in strada: arrestato 46enne con cocaina e denaro contante

L’operazione è scattata in via Scotta, dove i poliziotti hanno notato un’auto che procedeva a bassa velocità, destando sospetti. Poco dopo, il conducente è stato avvicinato da un altro veicolo, al cui passeggero avrebbe ceduto un involucro in cambio di denaro.

Alla vista della polizia, entrambi i conducenti hanno tentato la fuga in direzioni opposte. Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccare il 46enne. La perquisizione ha portato al sequestro di 13 involucri di cocaina e di 530 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. L’uomo è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.