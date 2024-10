Sono di Acerra, Maddaloni, Caivano e Marcianise le 50 persone finite in manette nell’ambito del maxi-blitz all’alba che ha portato i carabinieri del Nucleo Investigativo di Cisterna di smantellare un’organizzazione criminale ramificata nel Parco Verde e dedita al traffico di droga. Sono tutti legati al clan Angelino-Gallo, egemone a Caivano e nei comuni limitrofi.

Caivano, smantellato il clan Angelino-Gallo: 50 arresti

L’associazione in questione si sarebbe occupata dell’approvvigionamento all’ingrosso di vari tipi di droga ed avrebbe fissato i tempi, i luoghi, le modalità di trasporto, custodia e vendita degli stupefacenti per il rifornimento, in via quasi esclusiva, delle singole piazze di spaccio di Caivano e del Parco Verde. A mettere a segno l’operazione i carabinieri coordinati dalla DDA partenopea.

L’inchiesta della Procura anti-mafia guidata da Nicola Gratteri ha permesso di ricostruire il funzionamento e l’operatività di oltre 25 diverse piazze di spaccio, i cui capi sarebbero stati autorizzati a svolgere le proprie illecite attività con obbligo di rifornirsi dal sodalizio criminale, che avrebbe imposto i prezzi di ogni tipo di sostanza da commerciare. Il giro d’affari ricostruito ammonterebbe a circa 500 mila euro mensili.

I nomi