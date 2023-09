CAIVANO. Continua la lotta allo spaccio di droga da parte dei carabinieri a Caivano. In due sono finiti in manette.

Il comando provinciale Carabinieri di Napoli ha disposto un servizio a largo raggio a Caivano con i militari della locale compagnia che hanno effettuato diverse perquisizioni con il prezioso contributo delle Aliquote di Pronto Impiego di Napoli e i militari del reggimento Campania.

L’operazione ha permesso di rimuovere ostacoli fissi e porte blindate nei centri nevralgici dello spaccio caivanese con i motociclisti del radiomobile di Napoli pronti ad intervenire nel caso di “fughe”.

Spaccio di droga a Caivano, 2 arresti

Durante le operazioni a finire in manette un 22enne del posto, Vincenzo D’Ambrosio, già noto alle forze dell’ordine e un 37enne incensurato della provincia di Caserta. I due sono ritenuti responsabili – in concorso tra loro – di detenzione e spaccio di droga.

I Carabinieri di Caivano, appostati e nascosti tra le siepi, hanno notato un anomalo via vai di persone nei pressi di un’abitazione. Pochi minuti e l’appartamento – adibito a piazza di spaccio – viene circondato. Le teste di cuoio con non poche difficoltà sfondano la porta blindata mentre i 2, osservati dagli altri militari, gettano dal terrazzo posteriore alcuni borselli immediatamente recuperati dai Carabinieri.

All’interno dei marsupi diverse dosi tra cocaina e crack e denaro in piccolo taglio per un totale di 295 euro. I due pusher vengono bloccati e arrestati. Sono in attesa di giudizio e i controlli dei carabinieri continueranno quotidianamente.