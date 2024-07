Torna la paura delle stese a Caivano. Intorno alle 15 di oggi pomeriggio, lunedì 8 luglio, ignoti a bordo di un’auto sono entrati nell’area di servizio eurofrozen presso SS87 direzione Caserta e hanno sparato all’impazzata contro colonnine del distributore e contro delle auto lì parcheggiate per poi fuggire.

Spari contro distributore di carburante a Caivano

Sul posto, dopo la segnalazioni, sono intervenuti poco dopo i carabinieri della compagnia di Caivano e i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

Da una prima analisi effettuata dai militare pare che siano stati sparati diversi colpi, ameno una decina. Per il momento non si segnalano feriti. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e comprenderne la matrice.