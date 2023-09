Continua ad essere alta l’attenzione sul parco verde di Caivano e sull’adiacente rione IACP noto tristemente come “Bronx”. Stamattina i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio una donna di 28 anni. Fermati e perquisiti anche alcuni alcuni “clienti” sorpresi uscire dall’abitazione adibita a piazza di spaccio.

Parco Verde, in azione i carabinieri contro lo spaccio di droga

Nell’appartamento della 28enne sono stati trovati oltre 10mila euro, mentre la droga – alcune dosi di crack – era stata nascosta nelle parti intime della pusher. Non solo questa, però, la base di spaccio trovata negli ultimi giorni. Solo ieri, infatti, altri due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato. Nonostante la massiccia presenza delle forze dell’ordine, i due – un incensurato di 37 anni e un pregiudicato di 22 – avevano ripreso a vendere droga in un appartamento dei casermoni popolari.

L’ultimo censimento sul Parco Verde risale a una decina di anni fa. Su 758 alloggi – già allora – ben 390 risultarono occupati illegalmente. Tra questi l’80% da persone note alle forze dell’ordine. Una situazione che negli anni sembra anche peggiorata e sui ora pare che si voglia tornare seriamente a lavorare con l’attivazione delle procedure d’urgenza degli sfratti coatti.

Occhi puntati sulle periferie dell’area nord

Il monitoraggio capillare dei residenti del complesso edilizio è al centro del dossier su cui sta lavorando il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Claudio Palomba.

Una riunione che dovrebbe portare ad azioni concrete non solo per il Parco Verde ma per residenza popolari non lontane e non con problematiche non differenti, come il rione 167 di Arzano o le Salicelle di Afragola. E' qui che – come dimostrano le recenti inchieste – la droga viene non solo venduta ma confezionata sotto gli occhi di giovani boss che occupano appartamenti in stile Gomorra e tolgono le case a chi ne avrebbe diritto per darle ai loro amici e complici.