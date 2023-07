Blitz dei carabinieri della compagnia di Caivano in comune. I militari dell’arma hanno sequestrato tutta la documentazione relativa alla realizzazione del Parco Urbano con impianto sportivo e parcheggio annesso, in costruzione non lontano dall’”Iti Morano” su via Circumvallazione Ovest.

Caivano, progetti abusivi nell’area del Parco Verde: indagati tecnici comunali

Inoltre hanno notificato 5 avvisi di garanzia a due funzionari del comune di Caivano, al proprietario nonché committente dei lavori, al progettista e al direttore dei lavori. I reati ipotizzati per i cinque indagati vanno dall’abuso edilizio all’abuso d’ufficio e alla falsità ideologica. Dagli accertamenti svolti è emerso che l’attività era svolta sulla base di falsi progetti e di titoli autorizzativi illegittimi. Quell’area, infatti, era destinata al verde pubblico.

I successivi accertamenti disposti dalla Procura di Napoli Nord hanno svelato che quel cantiere e l’intero impianto polisportivo, già in fase avanzata, disponevano sì delle autorizzazione e dei permessi, ma che tutta la documentazione era falsa, concessa in contrasto con la classificazione urbanistica dell’area e al solo scopo di beneficiare il committente dei lavori, nonché proprietario dell’area. Ieri mattina il sequestro preventivo e le notifiche degli avvisi di garanzia.