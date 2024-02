Pistola e puntatori laser seppelliti nel giardino rinvenuti attraverso carotaggi dei Carabinieri nel terreno. Si conclude con un arresto l’operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna a Caivano. A finire in manette Luciano Angelino, 26enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Dovrà rispondere di detenzione illegale di arma clandestina.

Caivano, nasconde un piccolo arsenale in giardino: arrestato 26enne

Durante una perquisizione nell’abitazione del 26enne, i militari hanno rinvenuto una pistola Glock 9×21 con matricola abrasa, diverse ottiche laser per il tiro notturno e un giubbotto antiproiettile.

L’arma era seppellita nel giardino della sua abitazione in località Pascarola. È stata trovata grazie alla preziosa collaborazione dei carabinieri cacciatori Calabria e del nucleo cinofili di Sarno, attraverso dei piccoli carotaggi nel terreno. Per Angelino i domiciliari in attesa di giudizio.

Denuncia ad Afragola

Nel rione Salicelle di Afragola, invece, i militari hanno denunciato una ragazza 26enne per spaccio di droga. Nel suo appartamento 12mila euro in contante ritenuto provento illecito e documentazione inerente l’attività di spaccio e alcuni orologi di pregio. Lungo le pareti perimetrali un impianto di videosorveglianza utilizzato per monitorare l’area ed evitare i controlli.