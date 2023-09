Tre persone, una sola piazza di spaccio. Allestita in un condominio in via Cairoli. Ancora Caivano ma questa volta lontano dal Parco Verde.

Caivano, sgominata piazza di spaccio in un condominio: tre pusher in arresto

I militari della compagnia locale, insieme a quelli del decimo reggimento Campania hanno bloccato i tre in quella che può essere considerata una piazza di spaccio “verticale”.

La droga era stoccata in mono-porzioni, in una grondaia installata su un terrazzino. Su strada uno dei tre riceveva l’ordine e lo passava ai due complici ai piani alti. Questi la lanciavano di sotto, in attesa della richiesta successiva.

Tutti disoccupati e già noti alle forze dell’ordine, i tre pusher sono finiti in manette. Sono giovani, hanno tra i 20 e i 32 anni.

Gli arrestati sono stati portati in carcere, in attesa di giudizio: dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

Sequestro

Sequestrati 25 grammi di cocaina, 162 di crack e quasi mezzo chilo di hashish. E ancora due bilancini, materiale per il confezionamento e oltre 2mila euro in banconote di piccolo tag

Nomi arrestati