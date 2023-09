Caivano ancora blindata dalla forze dell’ordine. Nelle ultime ore, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Caivano e in particolare nel “Parco Verde”.

Caivano, “Parco Verde” blindato dalle forze dell’ordine: centinaia di persone controllate

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 177 persone, di cui 39 con precedenti di polizia, una denunciata per guida senza patente reiterata nel biennio ed una sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Inoltre, i poliziotti hanno altresì controllato 98 veicoli e contestato 6 violazioni del Codice della Strada.

Dopo le ultime sparatorie avvenute nei giorni scorsi, il ministero dell’Interno ha disposto un incremento di uomini per meglio presidiare il territorio. L’obiettivo è avere a disposizione un presidio h24 in quella fetta di territorio dove la camorra ha messo in piedi la piazza di spaccio più grande d’Italia.

