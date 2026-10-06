Ancora un infortunio sul lavoro nella zona industriale di Pascarola, a Caivano, dove un operaio di 35 anni è rimasto ferito mentre era impegnato nelle proprie mansioni all’interno di un’azienda. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di lunedì 5 ottobre. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il lavoratore sarebbe stato colpito da un piatto doccia che stava maneggiando.

Caivano, operaio 35enne colpito da un piatto doccia: corsa in ospedale

L’uomo ha riportato traumi alla caviglia e al ginocchio. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Pozzuoli, dove i medici gli hanno diagnosticato lesioni giudicate guaribili in 40 giorni. Il 35enne risulta regolarmente assunto dall’azienda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Caivano, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’infortunio. Verifiche anche da parte del personale dell’Asl Napoli 2 Nord, chiamato ad accertare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il precedente

L’episodio arriva in giorni particolarmente delicati per Caivano, già al centro dell’attenzione per la morte di Salvatore Calignano, l’operaio edile di 61 anni deceduto dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada della zona industriale. Su quel caso la Procura di Napoli Nord ha aperto un’inchiesta e sono state iscritte tre persone nel registro degli indagati.