Caivano, minaccia la madre con una mazza da baseball: arrestato 25enne del Parco Verde

I carabinieri della sezione radiomobile di Caivano hanno arrestato un 25enne residente nel Parco Verde con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nel cuore del rione, nell’isolato A5/5, mentre impugnava una mazza da baseball e minacciava di colpire la madre. Secondo quanto ricostruito dai militari, all’arrivo dei carabinieri, allertati da alcuni vicini, il ragazzo ha continuato a insultare e minacciare la donna. Solo dopo essere stato disarmato è stato tratto in arresto. Attualmente il 25enne si trova in carcere, in attesa di giudizio, mentre proseguono gli accertamenti da parte delle autorità competenti.

