Non c’è pace per le scuole dell’area Nord di Napoli, tra furti e atti vandalici realizzati negli ultimi mesi. Stavolta nel mirino dei malviventi è finito l’istituto scolastico Don Milani, a Caivano, in provincia di Napoli.

Caivano, furto a scuola: ladro sorpreso a rubare caramelle. Arrestato 32enne

Un ladro è riuscito ad infiltrarsi nel plesso scolastico, dopo aver scardinato una delle porte d’ingresso. Una volta all’interno, ha raggiunto uno degli uffici e qui ha rubato detergenti e perfino le caramelle destinate agli studenti e alle studentesse della scuola media. Mentre però cercava di svignarsela con la refurtiva, il malvivente è stato colto di sorpresa dai Carabinieri – allertati dal 112 – che lo hanno bloccato e arrestato all’interno dell’istituto scolastico.

I militari dell’Arma lo hanno subito identificato: si tratta di un 32enne, già noto alle forze dell’ordine, originario del Rione Salicelle di Afragola. Per l’uomo sono scattate subito le manette. Arrestato per furto, ora è in attesa di giudizio.

Ormai non si contano più i furti messi a segno nelle scuole in provincia di Napoli. Di recente un 21enne ha evaso i domiciliari per introdursi in due istituti scolasti dei comuni di Afragola e Caivano e rubare materiale e apparecchiature informatiche utilizzate dagli alunni. Il giovane è stato individuato grazie alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in entrambi i plessi scolastici. Le forze dell’ordine lo hanno così intercettato e portato nel carcere di Poggioreale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.