Un ex campo sportivo abbandonato e allagato da una tubatura dell’acqua rotta. E’ la denuncia che don Maurizio Patriciello fa sui suoi social, il cui video ha già ottenuto migliaia di interazioni.

Una vera e propria discarica a cielo aperto dove, tra l’altro, c’è anche uno spreco ininterrotto di acqua.

Caivano, la denuncia di Patriciello

Il parroco attivo in Terra dei fuochi ha pubblicato un video eloquente dove si vede l’edificio abbandonato e allagato. “Sembra una zona di guerra, era un centro sportivo. Ora è invaso dall’immondizia e dall’acqua – dice il sacerdote -. Ci si chiede di risparmiare acqua e qui si consumano ettolitri da mesi, forse anni, senza che nessuno intervenga. Non so quali siano le autorità competenti ma fate qualcosa, venite a vedere cosa succede in quest’area di fronte al cimitero di Caivano. Ai responsabili dico: vergognatevi”, conclude don Patriciello.

Uno spazio dunque non solo sottratto alla comunità ma anche ricettacolo di rifiuti e oggetto di spreco d’acqua. Sono centinaia i commenti lasciati dagli utenti al video: “La tua voce il nostro dolore un dolore che grazie a te viene lenito non arrenderti! Fino a che chi non vuol sentire senta” scrive un cittadino.