Davanti alla Chiesa di San Paolo Apostolo nel Parco Verde a Caivano è partita la fiaccolata, indetta dai comitati cittadini, per esprimere solidarietà alle cuginette violentate dal branco in un’area abbandonata e manifestare contro lo stato di abbandono e di degrado in cui versa il rione popolare.

Caivano, in centinaia contro degrado del quartiere: “Il Parco Verde va ricostruito”

“Ricostruiamo il Parco Verde di Caivano”, è la scritta che campeggia su uno dei tanti striscione che i manifestanti stringono tra le mani. Alla fiaccolata ci sono tutti: don Patriciello, il deputato di Alleanza Verde-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, l’assessore regionale Mario Morcone, la sottosegretaria al Governo e vice sindaca di Afragola, Pina Castiello e poi tantissimi cittadini, forze dell’ordine e giornalisti.

“È una marcia che fa rumore, grazie sempre alla forza di don Patriciello che lotta in questo contesto. Sono qui non solo per il mio ruolo, ma lo avrei fatto come donna e come madre. Ho sentito prima di venire qui il Ministro Piantedosi che ha dichiarato che interverrà in modo efficiente per bonificare questo territorio e riportarlo alla sicurezza”, ha dichiarato Pina Castiello, sotto segretaria al Governo.

“Domani abbiamo riunione in Regione e ci confronteremo insieme con le misure che il governo metterà campo per fare sistema in una situazione di degrado”, ha detto Mario Morcone alla sicurezza e alla legalità. Lui l’ha detto in modo atecnica, intendeva semplica una presenza importante di forze dell’ordine per un periodo di tempo che serve alle persone per incoraggiarle a denunciare e ed essere protagoniste dei loro diritti”, ha commentato l’assessore Morcone.