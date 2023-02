CAIVANO. Lo avevano chiesto i consiglieri del M5s, di Noi Campani e di Italia Viva e alla fine l’azzeramento di Giunta a Caivano è arrivato. Brusca frenata quindi per l’amministrazione comunale a guida Enzo Falco: primo cittadino eletto nel 2020 grazie ad un’alleanza formata da 7 liste di centro sinistra: Pd (il partito più votato), Italia viva, M5s, Noi campani (gruppo che fa riferimento a Clemente Mastella), Democratici Riformisti, Articolo Uno ed Europa verde.

Azzeramento di giunta a Caivano

Più volte in questi anni si sono presentati momenti di crisi o impasse. A scuotere le acque in quest’ultimo periodo l’uscita dalla maggioranza della Consigliera Giovanna Palmiero. Ieri la poi drastica decisione di sospendere le deleghe per tutti gli assessori. “Le forze politiche dell’attuale maggioranza – ha precisato Falco – mi hanno dato di comune accordo il mandato di azzerare la giunta municipale. L’obiettivo è quello di rilanciare ulteriormente l’azione amministrativa a due anni dall’inizio dell’esperienza, a partire già dal prossimo bilancio di previsione, che finalmente sancirà il consolidamento dei conti pubblici del Comune di Caivano”.

Certo è che l’obiettivo non sarà di certo di facile raggiungimento. La formazione della nuova giunta dovrà passare attraverso un lungo lavoro di trattative che tengano conto delle mutate forze politiche. Al momento, è presto dire se ci saranno riconferme o i partiti dovranno trovare tutti nomi nuovi.