Caivano, il ministro Schillaci e Cirielli in visita al centro sportivo “Pino Daniele”: “Modello di rinascita per periferie”

Caivano. Il ministro della Salute Orazio Schillaci e il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania, hanno visitato gli spazi del centro sportivo Pino Daniele di Caivano, accompagnati dall’amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris.

Caivano, il ministro Schillaci e Cirielli in visita al centro sportivo “Pino Daniele”: “Un modello di rinascita per le periferie”

Le attività del centro si sviluppano secondo un approccio multidisciplinare e inclusivo, che coinvolge medici specialisti in medicina dello sport, nutrizione, ginecologia e psicologia. Tra i servizi offerti: consulenze ginecologiche e nutrizionali, percorsi di educazione alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e iniziative di contrasto alla violenza di genere.

“Questo è un modello vincente di riqualificazione delle periferie – ha dichiarato il ministro Schillaci – che vogliamo replicare anche in altre realtà. Lo sport è vita, è educazione e promozione di stili di vita sani. Strutture come questa rappresentano un segnale concreto di vicinanza alle persone più fragili”.

Sulla stessa linea il viceministro Cirielli: “La nuova Regione dovrà intervenire partendo dalle aree più in difficoltà. Abbiamo i fondi: la Campania deve seguire il modello Caivano per dimostrare che può crescere”.

Rispondendo a una domanda di Teleclubitalia sulla carenza di personale sanitario in Campania, Cirielli ha aggiunto: “Il governo ha stanziato fondi straordinari per superare il tetto di spesa sul personale nelle regioni in maggiore difficoltà. Nella nuova finanziaria queste risorse sono state più che raddoppiate: ora si potrà varare un piano straordinario di assunzioni di medici e operatori sanitari”.