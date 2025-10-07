Dramma a Caivano, dove un uomo di 47 anni, dirigente dell’Ufficio Urbanistica del Comune, è stato trovato morto nella sua abitazione di via Santa Barbara. L’impiegato, originario di Niscemi in provincia di Caltanissetta, aveva assunto l’incarico soltanto da pochi mesi, dopo aver superato un concorso pubblico.

Caivano, dirigente del Comune non si presenta a lavoro: trovato senza vita in casa

A rinvenire il corpo sono stati alcuni colleghi, insospettiti dal fatto che non si fosse presentato al lavoro e non rispondesse alle chiamate. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul tavolo della cucina, secondo i primi rilievi, erano ancora presenti i resti del pranzo, circostanza che fa pensare a un malore improvviso come possibile causa della morte.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area. Si attende ora l’esito degli accertamenti del medico legale e del magistrato di turno, chiamati a chiarire le cause esatte del decesso. Dalle prime verifiche non sarebbero emersi segni di violenza o indizi che possano far ipotizzare scenari diversi da una morte naturale. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Caivano: il dirigente viene ricordato come una persona seria, riservata e molto stimata per la sua professionalità.