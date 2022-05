Paura per i piccoli studenti della scuola dell’infanzia Rodari di Caivano, dove è crollato l’intonaco dal tetto. I fatti sono accaduti questa mattina nell’istituto in provincia di Napoli. Fortunatamente nessuno dei bambini è rimasto ferito perché impegnati con il pranzo in mensa.

Caivano, crolla il tetto della scuola dell’infanzia

L’incidente è stato denunciato sui social dal consigliere di minoranza Gaetano Ponticelli. “Questa mattina si è sfiorata la tragedia. È crollato il tetto di una scuola di Caivano con gli alunni in classe. Fortunatamente nessun ferito, solo perché i bambini erano in mensa e l’aula era vuota”, ha scritto in un post su Facebook.