Pusher in manette a Caivano. I carabinieri della stazione locale hanno arrestato un uomo di 35 anni, pregiudicato, per detenzione di droga e armi clandestine. I militari, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno individuato un tossicodipendente e lo hanno seguito fino all’abitazione dell’indagato.

Caivano, carabinieri arrestano pusher e trovano armi in casa tra cui una penna-pistola

Dopo aver fermato il cliente, i militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’appartamento del 35enne, rinvenendo e sequestrando 64 grammi di cocaina e 675 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel corso dei controlli, all’interno dell’armadio della camera da letto, è stata trovata una scatola in metallo contenente diverse armi. In particolare, è stata sequestrata una pistola artigianale interamente in plastica, riproduzione di una Glock a salve, priva di componenti metalliche.

Rinvenuta anche una penna-pistola funzionante, in grado di esplodere proiettili veri, e un revolver clandestino privo di matricola e dei marchi del Banco nazionale di prova. Sequestrate inoltre 11 munizioni calibro 9×21 e 50 cartucce a salve. Il 35enne è stato arrestato. Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare un eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri reati.