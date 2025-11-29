Momenti di forte apprensione, mercoledì sera, a Caivano, dove un bambino di appena 18 mesi ha rischiato la vita a causa di una grave crisi respiratoria. A salvarlo è stato l’intervento provvidenziale degli agenti del Commissariato di Afragola, Emanuele e Gennaro, impegnati in servizio di controllo del territorio.

Caivano, bimbo di 18 mesi in difficoltà respiratorie: salvato da due poliziotti

La madre del piccolo, disperata e in cerca di aiuto, ha fermato la pattuglia chiedendo soccorso. I poliziotti, resisi immediatamente conto della gravità della situazione — il piccolo Leonardo aveva difficoltà a respirare e mostrava scarsa reattività — hanno deciso di non perdere tempo prezioso e hanno scortato la donna fino all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Grazie alla rapidità dell’intervento e alla prontezza del personale sanitario, il bambino è stato stabilizzato e successivamente dimesso.