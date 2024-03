Il Comune di Caivano ha annunciato l’ingresso di 13 nuovi funzionari nella squadra comunale. L’assunzione è il risultato di un processo di selezione attivato su iniziativa della Commissione Straordinaria, insediatasi di recente per affrontare le carenze amministrative dell’ente.

Il benvenuto ai nuovi assunti a Caivano

I nuovi assunti, selezionati per le loro qualificate competenze professionali, sono stati presentati ufficialmente durante un incontro organizzato nella sede centrale del Comune, in Via Don Minzoni. La cerimonia di benvenuto, presieduta dai membri della Commissione Straordinaria – Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra e Maurizio Alicandro – ha visto anche la partecipazione di Alfonso Migliore, coordinatore della task force Funzione Pubblica e Formez, che ha fornito un contributo fondamentale nell’orientamento e nel supporto delle attività di riorganizzazione amministrativa.

Il gruppo di nuovi dipendenti comunali è composto da 5 assistenti sociali, 6 educatori scolastici, un istruttore direttivo informatico e un istruttore direttivo tecnico. Questi professionisti hanno già iniziato a lavorare a stretto contatto con il personale preesistente con particolare attenzione alla gestione degli alloggi comunali nel Parco Verde.

Presto in arrivo altre 18 assunzioni

In aggiunta, è previsto l’arrivo di ulteriori rinforzi nelle prossime settimane, tra cui un altro assistente sociale, un istruttore direttivo tecnico, un istruttore direttivo ambientale e 15 agenti della Polizia Municipale.