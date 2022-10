Macabra scoperta questa mattina a Caivano da parte dei Carabinieri della locale stazione dove hanno rinvenuto un cadavere di un uomo di 45 anni.

Caivano, cadavere in un terreno

Secondo una primissima indagini, si tratterebbe di un uomo che si è allontanato lo scorso 3 ottobre dal reparto psichiatria dell’ospedale di Frattamaggiore. Il cadavere è stato rinvenuto in un terreno ed era in avanzato stato di decomposizione. Non si esclude che sia morto per cause naturali.

I militari dell’arma hanno avviato le indagini per capire la dinamica di quanto accaduto. Sulla salma, molto probabilmente, sarà disposta l’autopsia dal magistrato di turno.

Nel maggio scorso, un altro uomo, sempre in cura nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Frattamaggiore, morì dopo un Tso. La morte di Antonio Frugiero, 60 anni di Melito, scatenò non poche polemiche