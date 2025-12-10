Una tragedia si è consumata nelle scorse ore nella zona conosciuta come Cittadella, nella frazione Aorivola del comune di Caianello. Un uomo di 59 anni, Carmine Latina, è deceduto in seguito a quello che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un drammatico incidente domestico.

Caianello, tragedia domestica: 59enne perde la vita dopo una caduta dalle scale

Per cause ancora in fase di accertamento, la vittima sarebbe caduta dalle scale interne della propria abitazione. La caduta, apparentemente accidentale, si è rivelata subito grave e purtroppo fatale. Sul posto sono giunti rapidamente i soccorritori del 118, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del 59enne al loro arrivo. La salma è stata messa a disposizione dei familiari, che ora piangono la scomparsa improvvisa e dolorosa di Carmine Latina. Sulla dinamica esatta dell’incidente sono in corso ulteriori verifiche.