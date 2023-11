Si è accasciata a terra davanti ai colleghi, durante l’orario di servizio. È morta così Assuntina Simone, collaboratrice scolastica di Roccamonfina. La tragedia si è consumata questa mattina presso una scuola elementare di Caianello, in provincia di Caserta.

Malore a scuola: bidella muore davanti ai colleghi

Secondo quanto riporta Paesenews, Assuntina stava lavorando presso il plesso scolastico di via Montano quando ha accusato un malore. Prima un forte mal di testa, poi la perdita di coscienza.

I presenti hanno allertato i soccorsi, ma purtroppo per la donna, 54 anni, non c’era niente da fare. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso sul posto. Il suo cuore aveva smesso di battere. Ancora da chiarire le cause della morte improvvisa. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri della stazione di Vairano Scalo.

Intanto sgomento e incredulità a scuola. Sotto choc il personale scolastico che lavorava a contatto con la collaboratrice scolastica. In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio apparsi anche sui social. “Scrivo poche righe avendo saputo in questo momento del dramma che ha colpito la famiglia Simone, per l’improvvisa morte della dolce Assuntina”, ha scritto Gabriele.