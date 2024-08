Il prezzo del caffè verde continua a salire rapidamente. Presto, una tazzina consumata al bar potrebbe arrivare a costare due euro. È l’allarme lanciato, durante il Meeting di Rimini, da Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illycaffè.

Aumento del costo del caffè: le cause

Il prezzo del caffè verde ha raggiunto i 245 cents per libbra, un aumento del 66% rispetto all’anno scorso e più del doppio rispetto a tre anni fa. Di conseguenza, il costo della tazzina di caffè è già aumentato del 15%, raggiungendo in media 1,50 euro. Nei prossimi mesi, potrebbe arrivare a 2 euro se il trend rialzista continuerà.

Scocchia ha spiegato che l’aumento dei prezzi deriva da molteplici fattori. Il cambiamento climatico riduce i terreni coltivabili e provoca eventi estremi come piogge torrenziali in Brasile e siccità in Vietnam. Questi eventi stanno mettendo a dura prova la produzione. Inoltre, le difficoltà logistiche nel canale di Suez e le speculazioni sulle materie prime hanno ulteriormente spinto i prezzi verso l’alto.

La denuncia di Assoutenti: “No a speculazioni”

Anche Assoutenti ha recentemente denunciato il rischio che il prezzo del caffè al bar possa raggiungere i 2 euro. “È essenziale mantenere la calma e non cedere alla pressione psicologica degli aumenti”, avverte l’associazione di consumatori. I prezzi attuali derivano da produzioni acquistate a costi non ancora maggiorati. Non è automatico che i nuovi prezzi di mercato si riflettano subito nei bar. Evitare speculazioni che potrebbero far lievitare ulteriormente i prezzi è fondamentale per proteggere il caffè, un simbolo del quotidiano e della cultura italiana, da diventare un bene di lusso.

Il caffè è più di una semplice bevanda per gli italiani. È un rito quotidiano e un momento di socialità che non deve essere messo a rischio da dinamiche di mercato. Prezzi accessibili sono essenziali per preservare questa abitudine, specialmente in regioni come la Campania, dove il caffè è uno stile di vita.