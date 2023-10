In attesa dei posticipi di questa sera con il Benevento che potrebbe balzare in vetta in caso di vittoria esterna a Foggia. Sconfitta per la capolista Juve Stabia che perde 2-1 in casa della Casertana che raggiunge la zona play off. Quarta vittoria consecutiva per l’Avellino di Michele Pazienza che si piazza al secondo posto in solitaria a -2 dalla capolista Juve Stabia grazie alla vittoria all’ultimo secondo contro l’Audace Cerignola. Netta sconfitta della Turris sul campo del Taranto per 3-1, Corallini usciti sconfitti in 5 delle ultime 7 gare stagionali e che si trova a centro classifica dopo un brillante avvio di stagione. Giugliano sconfitto nuovamente in casa al De Cristofaro passa il Crotone in rimonta grazie alla doppietta di Tumminello dopo il vantaggio illusorio del solito De Sena. Giugliano sempre in più in zona play out con 9 punti. E Sorrento che dopo il ko nel derby con il Benevento ,gioca stasera il suo match impegnato in una delicata sfida a Potenza proveniente dal pareggio di Giugliano, costieri alla ricerca dei 3 punti per riuscire ad emergere dalle sabbie mobili dei play out. Nella prossima giornata vedono le compagini campane occupate con la capolista Juve Stabia nell’ostica trasferta di Latina, il Benevento in attesa del match di stasera ospita il Potenza, Avellino a Catania per allungare la sua striscia di vittorie, Casertana in trasferta a Cerignola, Derby campano tra Giugliano e Turris con due squadre in difficoltà a caccia di punti importanti. E Sorrento che affronta il fanalino di coda Monterosi