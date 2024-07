Alessandro Buongiorno parla per la prima volta da giocatore del Napoli, il forte centrale ex Torino è stato presentato a stampa a tifosi. Protagonista assoluto di questa prima fase di mercato, ha parlato per la prima volta da calciatore del Napoli, spiegando le motivazioni che o hanno portato a scegliere il Napoli dopo esser cresciuto nel Torino, dall’incontro casuale a Torino con Conte, alle chiamate del tecnico salentino durante l’europeo in Germania che lo hanno spinto a sposare la causa azzurra.

Le parole di Buongiorno

In conferenza stampa con Alessandro Buongiorno anche il direttore sportivo Giovanni Manna.

Perché ha accettato il Napoli?

«Quest’anno tante squadre mi hanno voluto, per il mio percorso sono sempre legato al Torino però era il momento per me di compiere questo step per la mia crescita professionale. Devo dire che in primis da quando sono uscite le prime voci sul Napoli non è mancato l’affetto da parte dei tifosi azzurri. Poi con mister Conte e con il ds Manna durante gli Europei abbiamo parlato, ci siamo sentiti molto»

Cosa le ha detto Conte quando vi siete incontrati al ristorante?

«Fu casuale, avevamo un giorno libero ed era il mio compleanno: ero con i miei amici a Torino, ci siamo incontrati per caso ed abbiamo parlato, mi ha spiegato le sue idee e cosa avrebbe voluto fare. Dopo quell’incontro ci siamo sentiti un paio di volte quando ero in Germania, le chiacchierate con lui mi hanno gasato molto e mi hanno fatto sentire importante, mi hanno dato fiducia e non vedo l’ora di ripagarla in campo»

I suoi sogni? «Poter migliorare ancora, crescere tanto, vincere tanto con il Napoli sarebbe un sogno che mi sono prefissato. Posizione e modo di giocare? Ho giocato in tutte le posizioni in questi anni, maggiormente da centrale in una difesa a tre, ma anche braccetto sinistro. Posso giocare ovunque, non ho problemi. Forse da centrale rispecchio più le mie caratteristiche, ma non ho problemi» “Voglio sentirmi un leader” Devo dire che le sensazioni iniziali sono positive, c’è un’aria ed un’atmosfera nel gruppo di chi vuole risollevarsi e riscattarsi dopo la scorsa stagione sotto le aspettative. C’è voglia di tutti di impegnarsi al massimo e dare tutto per cercare di vincere tutte le partite. Io cerco sempre di dare una mano ai compagni, di essere positivo dentro e fuori dal campo, a Torino non ero più capitano ma cercavo di dimostrare il fatto di essere della città. Dipende da atteggiamenti fuori e dentro il campo, poi escono fuori le qualità che ognuno ha e che deve mostrare in campo. Sicuramente questo spirito e questa leadership deve venir fuori in ognuno di noi, ognuno di noi deve essere responsabile, deve sacrificarsi per gli altri».