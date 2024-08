Il Giugliano inaugura il suo campionato con una vittoria contro il Taranto al De Cristofaro. I tigrotti si impongono di misura sul Taranto grazie a un rigore trasformato dall’ex rossoblù Antonio Romano al 29’. Una gara combattuta, con il Taranto che ha sfiorato più volte il pareggio, e il Giugliano che nel finale doveva chiuderla’. Il Giugliano trova i primi 3 punti del suo campionato.

Giugliano-Taranto 1-0

Esordio in campionato per il Giugliano di Mister Valerio Bertotto, poche le novità della vigilia con Giorgione che la spunta su Maselli per un posto a centrocampo al posto di maselli, in attacco tridente nuovo di zecca affidato a Padula, Masala e D’Agostino. Gautieri in piena emergenza per le note vicende societarie tarantine schiera una formazione di giovani a Fabbro e De Marchi in avanti.

Primo tempo

Partita che inizia su ritmi non altissimi per il Giugliano, con il Taranto che ci prova timidamente senza impensierire Barosi. Al primo vero affondo i gialloblu trovano l’episodio chiave per sbloccare la partita, alla mezz’ora con il Giugliano che si procura un calcio di rigore per un fallo di Verde in area di rigore, dagli undici metri si presenta l’ex Romano che non sbaglia e porta gli uomini di Bertotto, non esulta l’ex rossoblù arrivato a Giugliano nello scorso gennaio proprio dai rossoblù.

Nel finale di prima frazione il Giugliano gestisce il vantaggio, con il Taranto che ci prova ancora ma in maniera più coraggiosa che organizzata.

Secondo tempo

Nella ripresa nonostante il vantaggio Bertotto decide di dare una modifica alla squadra inserendo il nuovo arrivato Njambe per uno spento D’Agostino. Al 54′ brivido per il Giugliano, con la sola sfortuna a dir di no al pareggio del Taranto per un colpo di testa di De Santis che sbatte sul balo. Scampato il pericolo, Bertotto opta per altre due modifiche, dati anche i ritmi della gara e il caldo che si fa sentire nelle gambe, inserendo il grande escluso Ciuferri e Maselli a centrocampo per Masala e Cerenghin. Cambio che potrebbe dare già i suoi frutti al 69’ con il Giugliano vicino al raddoppio con una punizione di Ciuferri, ma Del Favero ci mette la manona e devia in angolo. Nel finale Giugliano che sfiora ancora il raddoppio con un azione solitaria di Njambe che però non trova la rete con il destro. Giugliano anche sprecone nella fase finale, prima Del Favero dice ancora no a Ciuferri, poi ancora Njambe non trova il raddoppio con De Santis che salva sulla linea, a tempo quasi scaduto anche Maselli sfiora il raddoppio ma trova il palo a Del Favero battuto.

Finisce così con il Giugliano che trova i suoi primi tre punti del suo campionato, vittoria al De Cristofaro che lascia ben sperare per la stagione ai tifosi gialloblù, nonostante ci siano cose da sistemare sia in campo che sul mercato

🟡🔵GIUGLIANO – 🔴🔵TARANTO 1-0

⚽️ RETI: 29’ rigore Romano (G)

🟡🔵 GIUGLIANO 433: Barosi; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; Romano (81’ De Rosa), Celeghin (66’ Maselli), Giorgione; Masala (66’ Ciuferri), Padula, D’Agostino (46’ Njambe). Panchina: Russo, Matteo Esposito, Acella, Cuciniello, Minelli, La Vardera, Nuredini, Gennaro Esposito. All. Bertotto.

🔴🔵 TARANTO 433: Del Favero; Mastromonaco, De Santis, Matera, Enrici; Verde (71’ Simone), Fiorani, Schirru (88’ Pompameo); Fabbro, De Marchi (68’ Capone), Garau. Panchina: Meli, Caputo, Sacco, Taurino, Ferente, Zerbo. All. Gautieri