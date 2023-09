È clima tesissimo in casa Napoli tra la società e il bomber Osimhen: tutta colpa di un video-parodia postato sul tik tok ufficiale del Napoli in cui si accostava l’errore dal dischetto del nigeriano di domenica con un cocco: Osimhen – Coconut si leggeva nel testo pubblicato sul noto social.

Bufera Osimhen – Napoli, ira per un video e lui cancella le foto

Il video di indubbio cattivo gusto è stato subito rimosso ma ha scuscitato le ire del calciatore che prima ha cancellato tutte le foto con la maglia del Napoli dal suo profilo Instagram e poi ha affidato al suo agente le sue rimostranze chiarendo che è pronto a chiedere un risarcimento alla società per danno di immagine.

Insomma proprio tutto quello che non ci voleva in casa Napoli dopo il diverbio con Garcia di domenica e alla vigilia di una partita importantissima come quella di questa sera con l’Udinese al Maradona.