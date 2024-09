Da mercoledì 4 a domenica 8 Settembre 2024 a Napoli, a Piazza Municipio, si terrà la grande festa ad ingresso gratuito di “BufalaFest – non solo mozzarella 2024”. Cinque giorni all’insegna del gusto, dell’arte, dell’inclusione e del valore della diversità nella bellissima Piazza Municipio, per un evento che ha come obiettivo di promuovere e valorizzare le peculiarità della filiera bufalina.

A Bufala Fest troveremo l’ottima mozzarella del Consorzio di Tutela, i burger e le carni di bufalo, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con il latte di bufala e molto altro ancora.“Bufala Fest – non solo mozzarella” sarà una grande kermesse enogastronomica, che anche in questa sua ottava edizione offrirà al grande pubblico 40 stand di buon cibo che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina (latte, latticini, formaggi, carni, salumi, ecc.).

Anche a Bufala Fest 2024, tante iniziative dedicate alle famiglie, laboratori tematici per adulti e bambini e show cooking dei grandi chef nell’Arena del Gusto. E poi non mancheranno talk dedicati al tema “Diversity & Inclusion” in programma tutti i giorni nell’area “Giardino delle Idee” con operatori del mondo food, imprenditori, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico.